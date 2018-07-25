США и ЕС будут реформировать ВТО, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США и ЕС будут совместно работать над реформой Всемирной торговой организации, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Трамп также сказал, что США и ЕС будут бороться с "нечестными действиями" в торговле, перечислив длинный перечень таких действий, приписываемый Вашингтоном Китаю. При этом Трамп не назвал Китай по имени.

"Мы совместно друг с другом и партнерами-единомышленниками будем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий, таких как кража интеллектуальной собственности, вынужденный трансфер технологий, промышленные субсидии и искажения (на рынке), созданные государственными компаниями и затовариванием", — сказал Трамп.