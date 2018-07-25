США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий по промышленным товарам, помимо автомобилей", — сказал Трамп.

По его словам, США и ЕС также будут работать в этом направлении в химической и фармацевтической сфере.

Кроме того, США и ЕС создадут рабочую группу, в рамках которой обсудят, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС и "введенные в отместку" пошлины.

"Это приведет к более честной торговле на взаимной основе", — сказал Трамп.