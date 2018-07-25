В Костромской области построят фанерный комбинат за 8,8 миллиарда рублей

ЯРОСЛАВЛЬ/КОСТРОМА, 25 июл — РИА Новости. Комбинат по производству большеформатной фанеры с объемом инвестиций 8,8 миллиарда рублей будет построен в Костромской области к 2021 году, сообщила в среду администрация региона.

Отмечается, что инвестиционные планы по реализации проекта были озвучены в среду на инвестиционном совете в обладминистрации. Инвестор — ООО "УК "Сегежа Групп".

"Сегодня на инвестиционном совете в администрации региона представлены параметры предстоящего проекта. Строительство комбината по безотходному производству большеформатной фанеры мощностью порядка 130 тысяч кубических метров в год, создание более 600 рабочих мест. Объем инвестиций — 8,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Под строительство нового завода инвестору будет предоставлена площадка в Галиче общей площадью 37,5 гектара.

Отмечается, что в настоящее время заявка региона на получение Галичем статуса территории опережающего развития одобрена Минэкономразвития РФ и проходит процедуры согласования в профильных министерствах. В связи с этим инвестор сможет рассчитывать на льготы: применение пониженной ставки по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, отчислениям во внебюджетные фонды.

"Требую от профильных департаментов, отвечающих за экономику и лесопромышленный комплекс региона, при непосредственном участии моих заместителей отработать все нюансы проекта, сопровождать его от и до. Нужен конкретный результат — запуск производства к 2021 году", — заявил губернатор области Сергей Ситников.

По его словам, строительство в Галиче крупного комбината позволит изменить экономику города, уйти от монозависимости территории.

"Мы проговариваем с инвестором вопросы, связанные не только с лесовосстановлением, но и выращиванием саженцев… С приходом этого инвестора мы будем иметь возможность доступа к качественному посадочному материалу", — рассказал заместитель губернатора Алексей Смирнов.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти "Сегежа Групп" Николая Иванова, предприятия группы работают в шести регионах, и Костромская область оказывает "наибольшее встречное движение".

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