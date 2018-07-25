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Экономика

Страховщики просят Минфин не менять закон об ОСАГО слишком быстро

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПолисы ОСАГО. Архивное фотоПолисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Страховщики просят Минфин не менять закон об ОСАГО слишком быстро: по их мнению, сначала Минфин и ЦБ должны договориться о либерализации базового тарифа, дать страховым компаниям 1,5-2 года, на то, чтобы привыкнуть к новым правилам, и только после этого пересматривать поправочные коэффициенты, или вводить такие новшества, как трехлетний полис, рассказали РИА Новости представители страховых компаний.

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Мы неоднократно говорили о том, что к процессу тарификации необходимо подходить максимально мягко и предлагали, как минимум, двухэтапный переход. На первом этапе — корректировка базовых тарифов, что полностью соответствует действиям ЦБ сегодня. На втором этапе – через 1,5-2 года – высвобождение тарифа и коэффициентов, что позволит учитывать индивидуальные характеристики страхователей", — заявил агентству директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников.

Минфин РФ предложил не учитывать мощность транспортного средства и регион, где зарегистрирован автомобиль при расчете тарифа ОСАГО, с соответствующими поправками в среду ознакомилась газета "Ведомости". Вместо этого министерство предлагает использовать новые коэффициенты: стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения. При этом предполагается, что автомобилисты смогут приобретать полисы ОСАГО сразу на три года.

По словам Печникова, в ближайшие два месяца ЦБ проведет корректировку тарифов по ОСАГО. Проект соответствующего указания регулятор опубликовал еще в июне, он предполагал расширение коридора базовых ставок страхового тарифа и переход на годовой порядок расчета так называемого коэффициента бонус-малус – который позволяет снижать цену полиса за безаварийную езду. Сейчас он рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО.

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Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фото
© Fotolia / alexstr
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Меры, предложенные ЦБ, должны стать первым шагом в направлении либерализации тарифов ОСАГО. "И мы считаем крайне опрометчивым выходить с какими-либо новациями в законодательство по ОСАГО до тех пор, пока весь рынок, страхователи и страховщики, планомерно не перейдут в условиях работы по новой тарифной сетке", — заявил Печников.

Дискомфорт в отношениях

По мнению эксперта, отмена коэффициентов территории и мощности может привести к значительному ухудшению ситуации в ОСАГО, так как именно от данных параметров в первую очередь зависит убыточность деятельности страховщиков.

"Чтобы понять к чему приведет реализация подобных предложений достаточно взглянуть на ситуацию с добровольным страхованием автогражданской ответственности (ДСАГО) – весь рынок либо отказался от подобного вида страхования, либо максимально ужесточил условия по страхованию подобных рисков, как следствие безграничного роста мошенничества в данном сегменте", — пояснил Печников.

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Не понравилась страховщикам и идея Минфина о трехлетних полисах ОСАГО. По словам заместителя генерального директора компании "Ингосстрах" Ильи Соломатина, такого нет ни в одной стране мира. Эксперт пояснил, что введение такого рода новелл способно серьезно повлиять как на внутренние процессы страховщиков: формирование резервов и расходы на ведение дела, так и на условия договора с клиентом.

"Каждый год страховщик обязан смотреть на то, сколько, например, нарушений у конкретного потребителя в год, а после делать корректировку тарифа. А как это делать, если у человека трехлетний договор? Это вносит дискомфорт в отношения двух сторон", — пояснил Соломатин.

"Предлагаемый алгоритм тарификации не позволит достоверно оценить степень риска при заключении долгосрочных полисов, а значит они могут показать повышенную убыточность, что нивелирует эффект от всех нововведений", — согласен глава департамента андеррайтинга "Абсолют страхования" Евгений Ильченко.

Нужно согласование

В целом страховщики не возражают против предложений министерства, поскольку они обеспечивают индивидуальный и справедливый подход к каждому клиенту. Однако все эти изменения должны быть согласованы с мерами, которые принимает ЦБ, подчеркивают эксперты.

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Поправки Минфина по либерализации ОСАГО должны быть, как минимум, синхронизированы с Центральным банком, а еще лучше со страховым сообществом, чтобы все эти инициативы шли на пользу потребителям и всем участникам процесса", — заявил Соломатин.

"Есть нормы о том, что полисы нужно выписывать, исходя из личностных характеристик водителя: это телематика, это установление индивидуальных коэффициентов в зависимости от того, какое количество нарушений правил дорожного движения допускает тот или иной клиент. Это нормальный процесс, он соответствует мировой практике", — заключил он.

В пресс-службе Минфина РИА Новости сообщили, что в настоящее время доработанный законопроект об ОСАГО находится на стадии согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России. В пресс-службе ЦБ РФ агентству сказали, что Банк России сформулирует свою позицию после изучения документа.

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