Руденя: в Верхневолжье создадут экспортно ориентированный промкластер

ТВЕРЬ, 25 июл — РИА Новости. В Тверской области необходимо создать конкурентоспособный экспортно ориентированный кластер обрабатывающей промышленности, заявил губернатор региона Игорь Руденя на заседании облправительства.

Участники заседания в среду обсудили итоги реализации госпрограммы развития промышленности в регионе в 2017 году и первом полугодии 2018 года, а также перспективы развития отрасли.

"В майском указе президента определены национальные цели и стратегические задачи нашей страны на ближайшие шесть лет. Развитию промышленности уделено особое внимание. В обрабатывающей промышленности должен быть создан высокопроизводительный, экспортно ориентированный кластер, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный квалифицированными кадрами", — привели слова Рудени в пресс-службе облправительства.

Глава региона подчеркнул, что госпрограмма развития промышленности должна обеспечивать системную поддержку всего промкомплекса Тверской области, при этом приоритетными направлениями являются производство стройматериалов, фармацевтической и медицинской продукции, переработка продукции сельского хозяйства и производство продовольствия, деревообработка и механическая обработка металлоизделий.

Выполнить стратегические задачи в этой сфере предполагается в три этапа. В 2018-2019 годах планируется стабилизировать работу и повысить устойчивость промышленного комплекса региона, в 2020-2021 годах — усилить технологическое развитие производств, в 2022-2023 годах — выйти на устойчивое развитие отраслей. Согласно плановым показателям на 2023 год объём отгрузки продукции обрабатывающих производств должен достичь 421,1 миллиарда рублей (рост на 7% ежегодно), инвестиции — 117,4 миллиарда рублей. Предусматривается также создание 14,6 тысячи новых рабочих мест, трудоустройство 70% молодых специалистов на промышленные предприятия по окончании учёбы.

Как отметил Руденя, целевые показатели госпрограммы Тверской области по развитию промпроизводства на 2018 год — обеспечить индекс промышленного производства на уровне 103,8% к прошлому году, добиться увеличения объёмов отгрузки продукции обрабатывающих производств до 115,5% по сравнению с 2017 годом, создать 2,3 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, планируется привлечь 700 миллионов рублей инвестиций в модернизацию предприятий, увеличить объёмы отгрузки импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции на 10%. Долю молодых специалистов, которые трудоустраиваются на предприятия региона после профессионального обучения, предполагается довести до 55%.

Глава Верхневолжья также считает необходимым повысить уровень участия региона в федеральных программах Минпромторга России.

Как напомнили в пресс-службе, в марте 2018 года был заключен первый в отрасли авиастроения России специнвестконтракт между Минпромторгом РФ и предприятием тверского региона ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука". Контракт направлен на модернизацию и расширение производства через предоставление инвестору ряда льгот и преференций.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в 2017 году был создан региональный Фонд развития промышленности, который даёт возможность предприятиям области получать льготные займы по ставке до 5% годовых на реализацию инвестпроектов по выпуску высокотехнологичной продукции. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 48,3 миллиона рублей, что позволит привлечь более 200 миллионов рублей инвестиций, свыше 100 миллионов рублей из федерального Фонда развития промышленности, обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере около 300 миллионов рублей.

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