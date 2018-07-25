"Почта России" начнет оптимизацию структур управления в 82 филиалах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Почта России" в августе начнет оптимизацию структуры управления в 82 региональных филиалах, устранив дублирующие и избыточные функции административного аппарата, говорится в сообщении компании.
Оптимизация затронет только управленческий аппарат в филиалах и не коснется сотрудников основного производства – почтальонов, операторов почтовой связи и других, подчеркивает "Почта России". Изменения штатного расписания затронут только те сферы, где произошла цифровизация и автоматизация процессов: документооборот, финансовый мониторинг, кадровое администрирование, бухгалтерия.
"Почта России" подчеркивает, что оптимизация будет проводиться в полном соответствии с требованиями трудового и социального законодательства с учетом специфики регионов и в диалоге с профсоюзом.
С 1 марта на 5% были повышены заработные платы всех сотрудников городских отделений почтовой связи (почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей), а также линейному персоналу почтамтов по всей стране. На реализацию данной программы направлено около 1,8 миллиарда рублей в 2018 году.