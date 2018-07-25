"Почта России" начнет оптимизацию структур управления в 82 филиалах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Почта России" в августе начнет оптимизацию структуры управления в 82 региональных филиалах, устранив дублирующие и избыточные функции административного аппарата, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это позволит компании повысить эффективность бизнес-процессов и высвободить денежные средства на дальнейшее повышение заработных плат сотрудникам основного производства: почтальонам и операторам. "Почта России" намерена довести структуру управленческого персонала филиалов до стандартных для лучших компаний отрасли норм.

Оптимизация затронет только управленческий аппарат в филиалах и не коснется сотрудников основного производства – почтальонов, операторов почтовой связи и других, подчеркивает "Почта России". Изменения штатного расписания затронут только те сферы, где произошла цифровизация и автоматизация процессов: документооборот, финансовый мониторинг, кадровое администрирование, бухгалтерия.

"Почта России" подчеркивает, что оптимизация будет проводиться в полном соответствии с требованиями трудового и социального законодательства с учетом специфики регионов и в диалоге с профсоюзом.

В сообщении отмечается, что оптимизация проводится во исполнение поставленной президентом РФ задачи по обеспечению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей темпами не ниже 5% в год. Компания указывает, что в 2017 году производительность труда в "Почте России" выросла на 8,8% — с 43,2 тысячи рублей до 47 тысяч рублей. Рост средней заработной платы работников в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 3,8% — до 21,7 тысячи рублей с 20,9 тысячи рублей.

С 1 марта на 5% были повышены заработные платы всех сотрудников городских отделений почтовой связи (почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей), а также линейному персоналу почтамтов по всей стране. На реализацию данной программы направлено около 1,8 миллиарда рублей в 2018 году.