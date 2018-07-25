Воробьев обратился к Медведеву с идеей создания двух СЭЗ в Подмосковье

БАЛАШИХА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с инициативой создания двух новых свободных экономических зон (СЭЗ) в Подмосковье.

"Одно из обращений, которое я хотел бы сегодня вам адресовать, — открытие двух свободных экономических зон. Хотел бы с вами этот вопрос обсудить", — заявил Воробьев в ходе встречи, которую провел с ним Медведев после совещания по проблематике развития онкологической помощи населению в стране.

Одна из таких зон, по словам Воробьева, может быть создана в Кашире, а другая совместно с банком ВТБ — в Домодедово.

"Причем нам от федералов, правительства не нужны деньги на создание инфраструктуры, инфраструктура там есть. Таможенные и налоговые льготы достаточны для того, чтобы приходили инвесторы и создавались новые предприятия", — сказал Воробьев.

В свою очередь Медведев заявил, что знает об идее создания этих зон, так как этот проект анализируется уже довольно давно.

В ходе встречи Воробьев также рассказал главе кабмина о социально-экономическом развитии региона.