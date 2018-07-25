S7 повысит топливный сбор вслед за "Аэрофлотом"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Авиакомпания S7 в ближайшее время повысит размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Планируем повысить топливный сбор в ближайшее время на 200 рублей на внутренних рейсах", — заявили в S7.

В свою очередь президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков сообщил агентству, что компания рассматривает повышение топливного сбора в будущем. "Для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень топливного сбора. Если другие авиакомпании его увеличат, то "ЮТэйр" вынужден будет это сделать", — сказал Пермяков.

"Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" с 26 июля повысят размер топливного сбора на внутренних рейсах, в частности, для классов "эконом" и "комфорт" — также на 200 рублей.

В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. По мнению АЭВТ, ценовая политика производителей и топливозаправочных компаний может вынудить авиакомпании пойти на непопулярные меры в виде повышения топливного сбора. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.

Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость авиатоплива в годовом выражении увеличилась: в "Шереметьево" — в среднем на 25%, во "Внуково" — в среднем на 25%, в "Домодедово" — на 21%.