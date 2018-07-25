Эксперт рассказал, почему российские нефтяники вынуждены наращивать добычу

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Цена нефти в рублях, уже несколько месяцев превышающая докризисный уровень 2014 года на фоне ослабления рубля, побуждает российских нефтяников как можно больше наращивать добычу, заявил РИА Новости аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

По состоянию на 13.29 мск среды стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8%, до 74,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,09%, до 68,58 доллара за баррель. Официальный курс ЦБ РФ на 25 июля составил 63,92 рубля за доллар. Таким образом, в рублях "бочки" стоили 4,732 и 4,384 тысячи рублей, соответственно.

Рублевая цена на нефть Brent в последние несколько недель находится в диапазоне 4,6-5 тысячи рублей, в частности 29 июня баррель стоил 4,9 тысячи рублей. В 2014 году рублевая цена барреля марки Brent колебалась в диапазоне 3,5-3,9 тысячи рублей.

В 2017 году в России было добыто 547 миллионов тонн нефти. В среду Минэнерго увеличило свой прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 году, примерно, на 3,5 миллиона тонн, до 551 миллиона тонн. Оно также ожидает добычу порядка 555 миллионов тонн в 2019 году.

Комфортная цена

"Нарастить добычу нефти компании могут – сейчас очень благоприятная внешняя ситуация: высокие цены на нефть в долларах и слабый рубль. Соответственно, цена на нефть в рублях выше чем на докризисных уровнях: сейчас это примерно 4600 (рублей за баррель — ред.), в то время как в 2014 году это было 3800. То есть, цена в рублях намного лучше", — сказал Полищук.

По его словам, налоговая ситуация относительно докризисного уровня также благоприятная. "Если в 2014 году налог составлял 73% от экспортной цены, то сейчас это примерно 63-64%", — сказал он.

Полищук полагает, что на этом фоне российские нефтяники готовы разрабатывать практически любое месторождение, вплоть до тех проектов, которые они бы откладывали в прошлые годы из-за не столь благоприятной ситуации. "Увеличить добычу легко, можно увеличить и больше, но тут надо смотреть долгосрочно: есть ли смысл вкладываться в старые месторождения и пытаться их сильно бурить, а потом там добыча может упасть быстрее", — добавил Полищук.

При этом он не считает, что анонсированный Минэнерго прогноз по росту добычи в стране в 2018 году отразится на экономической ситуации в РФ. "Изменение цен нефти для экономики имеет гораздо большее значение – никто не ожидал, что цена на нефть уже в этом году будет в среднем около 70 (долларов за баррель – ред.), а то и больше. Поэтому влияние цены значительно сильнее, чем увеличение добычи", — заключил он.