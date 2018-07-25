ГД во II чтении сохранила пониженные страховые взносы для резидентов ТОР

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о пониженных тарифах страховых взносов в государственные внебюджетные фонды резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Такие резиденты будут вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, ФСС и ФОМС в течение 10 лет со дня получения ими этого статуса. Общий тариф страховых взносов для таких резидентов составляет 7,6% (общий режим в РФ – 30%), в том числе на пенсионное страхование — 6%, на соцстрахование — 1,5%, на медстрахование — 0,1%.

Для резидентов ТОР в ДФО и свободного порта Владивосток такие тарифы будут применяться в отношении лиц, получивших этот статус до 31 декабря 2025 года. При этом объем инвестиций должен составлять для резидента ТОР и свободного порта Владивосток не менее 500 тысяч и 5 миллионов рублей, соответственно.

Средства, выделяемые работодателем для оплаты проезда неработающих членов семьи граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не будут облагаться страховыми взносами. Сейчас такая льгота предусмотрена только для самих работников-северян. В отношении резидентов ТОР в ДФО и свободного порта Владивосток льгота "включится" с 26 июня 2018 года.

Проект также освобождает с 1 января 2019 года резидентов ТОР и свободного порта Владивосток от исполнения норм законодательства, влекущих изменение после 1 января 2019 года их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса. Это касается как увеличения ставок налогов и взносов, так и изменения порядка их исчисления и уплаты, отмены налоговых льгот.

Предлагаемая формулировка позволяет избежать коллизии, связанной с предстоящим с 1 января 2019 года повышением НДС до 20% с 18%, пояснил РИА Новости зампред бюджетного комитета ГД Леонид Симановский. Он напомнил, что Минвостокразвития предлагало, чтобы новация о нераспространении норм, влекущих изменение налогового режима для таких резидентов, начала действовать уже в текущем году, что фактически означало для них сохранение ставки НДС в 18%, что противоречило принятому ранее ГД закону.