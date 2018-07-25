МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" готов не повышать размер топливного сбора при условии снижения цен на авиакеросин, сообщил РИА Новости источник, близкий к группе.

"В случае если нефтяные компании снизят цены на авиатопливо до уровня декабря 2017 года, "Аэрофлот" вернет размер топливного сбора к прежним значениям", — сообщил источник.

"Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" с 26 июля повысят размер топливного сбора на внутренних рейсах, в частности, для классов "эконом" и "комфорт" — на 200 рублей.

Средняя стоимость авиакеросина в российских аэропортах выросла в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года на 6%. В "Шереметьево" (базовый аэропорт "Аэрофлота") рост цен на топливо составил: у "Гапромнефть-Аэро Шереметьево" — 2,2%, у "ТЗК Шереметьево" — 1,6%, у "АЭРО-Шереметьево" стоимость керосина не изменилась.

В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. По мнению АЭВТ, ценовая политика производителей и топливозаправочных компаний может вынудить авиакомпании пойти на непопулярные меры в виде повышения топливного сбора. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.

Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость авиатоплива в годовом выражении увеличилась: в "Шереметьево" — в среднем на 25%, во "Внуково" — в среднем на 25%, в "Домодедово" — на 21%.