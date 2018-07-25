Глава Минсельхоза Патрушев возглавил набсовет Россельхозбанка

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) избрал своим председателем главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, сообщает банк.

"Председателем наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" избран министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев", — говорится в сообщении. Он входит в состав набсовета банка с мая 2010 года.

Ранее в июле в наблюдательный совет РСХБ был избран бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, а также председатель правления банка Борис Листов. Свои места в набсовете, помимо Патрушева, сохранили советник председателя правления РСХБ Олег Богомолов, замминистра финансов Андрей Иванов, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, спецпредставитель "Росатома" по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский, ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров и советник директора некоммерческого фонда "Аналитический центр "Форум" Михаил Генис.

РСХБ, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. Банк на 1 июня 2018 года занимал четвертое место в банковской системе РФ с активами в 3,5 триллиона рублей.