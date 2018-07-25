ФТС нашла четыре тысячи тонн санкционных товаров при проверках автомобилей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России при проверках автомобилей в первом полугодии 2018 года обнаружила более 4 тысяч тонн санкционных товаров, говорится в сообщении ведомства.

"Выявлено 30,2 тысячи тонн товаров, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе 4,1 тысячи тонн санкционных товаров", — сообщает служба.

Мобильные группы ФТС проверили 61,1 тысячи транспортных средств, из них в более чем 2,1 тысячи автомобилей (около 3,5%) были установлены нарушения. Таможенники вернули в сопредельные государства 24,5 тысячи тонн товаров, уничтожили 3,5 тысячи тонн. По выявленным нарушениям против перевозчиков возбуждено 219 дел об административных правонарушениях и 13 уголовных дел, говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, делая ее экономически невыгодной.