В Татарстане предприниматели получили две новые программы поддержки

КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Министерство экономики Татарстана запустило две новые программы для предпринимателей, направленные на стимулирование их участия в качестве поставщиков в закупках крупных компаний и продвижение продукции субъектов малого и среднего бизнеса посредством электронной торговли, сообщает министерство.

"В Татарстане запущена новая программа для предпринимателей "Доращивание". Это оказание информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупными организациями", — говорится в сообщении.

Целью данной программы является увеличение конкурентоспособности и повышение положительной результативности участия в закупках крупных компаний.

Региональная квалификационная комиссия оценивает заявленные проекты, отбирает наиболее перспективные субъекты малого и среднего предпринимательства, для каждого из которых формируется индивидуальная карта развития. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной картой, региональным центром компетенций осуществляется консультационное и информационное сопровождение субъекта МСП при участии в закупках крупных организаций.

Вторая программа, реализуемая совместно с Фондом поддержки предпринимательства, нацелена на продвижение товаров и услуг татарстанских субъектов малого и среднего бизнеса на рынок посредством электронной торговли. "Это позволит предпринимателям охватить максимальное количество потенциальных потребителей продукта, а покупателям – сэкономить время на поиск нужного товара", — отмечает министерство экономики республики.

Реализация данной программы включает в себя бесплатные образовательные семинары для заявителей (в том числе для предпринимателей, планирующих открыть свое дело), брендирование, разработку (создание, модернизацию) сайта, в том числе на иностранном языке, разработку (создание, модернизацию) интернет-магазина, продвижение товара в интернете.

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