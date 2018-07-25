СМИ сообщили о предложении Минфина изменить условия выдачи ОСАГО‍

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минфин передал в заинтересованные ведомства для согласования обновленные поправки в закон "Об ОСАГО". Об этом пишет газета "Ведомости".

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя.

Минфин, в свою очередь, предлагает установить зависимость стоимости полиса от манеры езды. Учитываться будут такие показатели, как нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, пишет газета.

Кроме того, стоимость полиса ОСАГО может вырасти и из-за нарушения ПДД, кроме тех, что зафиксированы камерами: например, вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу движения.

При этом стоимость полиса в любом случае не будет превышать верхнюю границу базового тарифа более чем втрое, отмечает газета. Разрабатывать требования к структуре тарифов и максимальные значения коэффициентов будет Центробанк.

Также Минфин предлагает перейти на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей — жизни и здоровью или по миллиону либо два миллиона рублей.

Отмечается, что оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика. Кроме того, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года, отмечает издание.

В свою очередь, начальник отдела продуктов автострахования "Ингосстраха" Сергей Мкртычан заявил, что полисами с повышенными выплатами смогут пользоваться мошенники, которым страховщики сейчас не продают ДСАГО. Коэффициенты территорий и мощности являются основополагающими, их исключение станет "критическим шагом" для ОСАГО и только усугубит кризис в нем, считает директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников. Он полагает, что страховщики могут уйти из наиболее убыточных регионов. Жители менее аварийных регионов "будут платить за клиентов из аварийных", считает Мкртычан.