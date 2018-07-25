Авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские авиакомпании предупредили о скором подорожании билетов из-за весеннего скачка цен на горючее. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, повышение составит 200 рублей на полетный сегмент для экономкласса и "комфорта" и 400 рублей — для бизнес-класса. Изменения могут затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.
Другие авиакомпании пока не говорят о конкретных сроках повышения цен, однако признают, что увеличение стоимости билетов "неизбежно". Кроме того, ряд зарубежных перевозчиков также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.
"Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%",- сообщил источник "Коммерсанта".
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила о возможном подорожании билетов из-за ценовой политики производителей авиакеросина.