Кавказу выделили почти 17 млрд рублей на развитие туристических комплексов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 17 миллиардов рублей на ремонт, строительство и проектирование объектов всесезонных туристических комплексов на Кавказе в период с 2018 по 2021 год, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"Утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО "Курорты Северного Кавказа" в 2018–2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика), "Ведучи" (Чеченская Республика) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика)", — говорится в пояснительной записке к документу.

Из распоряжения следует, что общий объём бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию проекта, составляет 4,28 миллиарда рублей, в 2019–2021 годах – по 4,5 миллиарда рублей ежегодно.

Отмечается, что подпрограммой "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года предусмотрена реализация укрупнённого инвестиционного проекта "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе". Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.