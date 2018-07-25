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Экономика

Эксперты оценили сроки и последствия глобальных торговых войн

(обновлено: 04:32 25.07.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глобальные торговые войны должны "сойти на нет" в течение года-двух, в противном случае мировое экономическое пространство ожидает большая трансформация, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США начинают и проигрывают. МВФ спрогнозировал исход торговых войн

Международный валютный фонд уже предупредил, что последствия торговых войн из-за новой торговой политики США могут пошатнуть принципы ВТО и разрушить цепочки глобальных поставок товаров, сильно сократить шансы на преодоление торговых барьеров в будущем. Поводом для этих опасений стало торговое противостояние США и Китая, введение взаимных пошлин на десятки миллиардов долларов на различные группы товаров.

"Мне кажется, что в краткосрочной перспективе – год-два, весь мир будет "барахтаться" в этих взаимных объявлениях о повышении таможенных пошлин, ужесточении торговых политик", — считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова.

Новые реалии

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Дональд, это зеркало. Россия введет ответные пошлины на товары из США
Постепенно экономики приспособятся к новым условиям, уверена Кузнецова. "США "проглотит" те товары, которые будет покупать в Китае дороже, и Китай со своей стороны — американские товары. Просто поднимутся цены, изменятся макроэкономические показатели", — отметила она.

Но в дальнейшем либерализация торговли продолжится. "Это глобальная тенденция, потому что иначе в современном мире невозможно, особенно в условиях, когда свободная торговля господствует в интересах транснациональных корпораций. Они будут следить за тем, чтобы экономику либерализовать", — сказала Кузнецова.

Однако, по мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, возврата к либерализации торговли в мире уже не произойдет.

"Этот фарш нельзя прокрутить назад. Те действия, которые предпринимают сегодня США — это попытка воссоздать средний класс, экономическую политику президента (США Дональда – ред.) Трампа поддерживает более половины американского населения. Поэтому следующий президент США вынужден будет следовать именно этому курсу – защиты американских рынков от дешевого импорта, воссоздания промышленности", — отметил он.

Осколки глобализации

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пробой изоляции. Почему все захотели сотрудничать с Россией
В настоящее время началась деглобализация, и на едином рынке будут создаваться закрытые для посторонних "торговые клубы", полагает Зубец.

"Единого торгового пространства в мире не будет. Одной из конфигураций мировой экономики может стать треугольник Россия-Евросоюз-Китай, то есть создание единого евроазиатского пространства от Лиссабона до Шанхая. Он может быть одним из осколков общего распадающегося торгового пространства. И мы тут будем одним из игроков, который определяет политику на этом рынке и поставщиком энергетических ресурсов для Китая, Европы и других стран. Почему нет?" — сказал эксперт.

По мнению директора Российского центра исследований АТЭС РАНХиГС Татьяны Флегонтовой, возвращается тренд на создание двусторонних торгово-экономических блоков вместо крупных мегарегиональных проектов. "Но важно отметить, что это именно крупные блоки между крупными державами", — отметила она.

Флегонтова также предположила, что в формирующемся сейчас в России нацпроекте по экспорту не будет акцента именно на интеграционном блоке и на либерализации торговли. "И ключевые инструменты должны в первую очередь быть направлены на поддержку наших производителей, развитие собственной конкурентоспособности", — добавила она.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Китай призвал США к разумному подходу в решении торговых разногласий
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке и ведении ответных мер.

ЕС 19 июля ввел временные меры на импорт 23 категорий товаров из стали в виде тарифных квот. По каждой из 23 категорий пошлины в размере 25% будут введены только после того, как импорт превысит средний показатель за последние три года. Защитные меры могут действовать в течение максимум 200 дней. Меры применяются в отношении всех стран за исключением Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в ЕС.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Трамп 20 июля заявил о готовности Вашингтона в случае необходимости ввести пошлины на весь китайский импорт. По оценкам Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов.

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