Трамп предложил ЕС одновременно отказаться от пошлин

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю".
Трамп проведет в среду переговоры по торговле с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Ранее президент США распорядился ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Евросоюз объявил об ответных мерах.
"Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!" — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп предлагал аналогичные шаги ЕС и странам G7. На данный момент идея об отмене всех пошлин и субсидий представляется нереалистичной, поскольку и США, и ЕС защищают с их помощью свои торговые интересы.
The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready — but they won’t!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.