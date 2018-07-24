Тихоокеанский альянс и Меркосур хотят ввести режим свободной торговли

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил во вторник, что страны Тихоокеанского альянса и Южноамериканского общего рынка (Меркосур) планируют ввести режим свободной торговли.

"С нашими соседями из Меркосур мы только что подписали декларацию, которая содержит план действий с прицелом на соглашение о свободной торговле между двумя блоками. Мы уверены, что продвинемся в этом деле очень скоро", — заявил Сантос в ходе выступления на саммите Тихоокеанского альянса в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта.

Тихоокеанский альянс был создан летом 2012 года на саммите в чилийском городе Антофагаста, в него входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. Основной целью альянса является содействие экономической интеграции, развитию и конкурентоспособности экономик стран-участниц. Члены альянса отказались практически от всех пошлин во взаимной торговле.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.