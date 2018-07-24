Внешэкономбанк будет инвестировать в модернизацию ОПК

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Внешэкономбанк определил технологическую модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса как одно из своих основных направлений инвестиционной деятельности, следует из нового финансового меморандума госкорпорации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник сообщил, что правительство РФ утвердило новый меморандум о финансовой политике ВЭБа.

"Технологическая модернизация организаций оборонно-промышленного комплекса и поддержка производства ими продукции гражданского и двойного назначения, а также развитие инфраструктуры двойного назначения", — говорится в документе.

Также в меморандуме отражено намерение ВЭБ создавать бизнес-акселераторы для поддержки высокотехнологичных проектов и заниматься коммерциализацией науки. Кроме этого, Внешэкономбанк продолжит развивать моногорода, инфраструктуру, особые экономические зоны.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе. Убыток Внешэкономбанка по МСФО в первом квартале составил 21,5 миллиарда рублей против прибыли в 14 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года. Капитал ВЭБа за первый квартал увеличился на 40,5 миллиарда рублей (плюс 10,2%) и на 31 марта составил 436,2 миллиарда рублей.