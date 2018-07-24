Ковтун: Мурманская область успешно сотрудничает с соседними странами

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманская область успешно реализует сотрудничество с муниципалитетами Баренцева/Евроарктического региона, несмотря на охлаждение внешнеполитических отношений на мировой арене, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун журналистам.

Встреча главы региона, госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, который совершает рабочую поездку в регион, состоялась в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Цель пресс-тура – знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики.

Ковтун отметила, что МИД РФ признал взаимодействие в Баренцевом/Евроарктическом регионе историей успеха. "Мы сотрудничаем с регионами Норвегии, Швеции, Финляндии, у нас подписаны долгосрочные соглашения, например соглашению с норвежским Финнмарком исполнилось 25 лет. Мы настолько тесно сотрудничаем и взаимодействуем, что никакие охлаждения на мировой политической арене не отразились на нашем межрегиональном сотрудничестве, — сказала Ковтун.

Она также сообщила о том, что за эти годы в регионе было реализовано множество международных проектов. Один из них — комплекс по долгосрочному хранению твердых ядерных отходов в Сайда губе.

"Это продукт международной кооперации. Работали над ним около 12 стран, сегодня проблема утилизации и долговременного хранения ядерных отходов решена. Уникальный проект, которому нет равных", — отметила глава региона.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.

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