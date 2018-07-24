Нижегородская область будет сотрудничать с Фондом поддержки соцпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Фонда по поддержке социальных проектов Евгенией Шохиной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что документ направлен на увеличение количества социальных проектов и эффекта от их деятельности в регионе; развитие культуры социального предпринимательства; инфраструктурное развитие среды социальных проектов и масштабирование лучших практик. Соглашение позволит развить бизнес-навыки у социальных предпринимателей, а также повысить доступность финансирования.

"Уверен, что наше сотрудничество с фондом будет на региональном уровне одним из самых активных. В рамках соглашения будут выработаны конкретные планы с целевыми показателями. Мы обеспечим взаимодействие фонда с нашими социальными предпринимателями. Сначала проекты в этой сфере будут получать поддержку на уровне региона с помощью "Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области". Лучшие из проектов для дальнейшего развития и масштабирования будут направляться в Фонд поддержки социальных проектов, где будут рассматриваться в приоритетном порядке", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Правительство Нижегородской области окажет Фонду информационную поддержку и содействие в поиске и отборе проектов в сфере социального предпринимательства. Фонд, в свою очередь, будет рассматривать проекты, предложенные регионом для проведения акселерации, в приоритетном порядке, говорится в сообщении.

"Помимо льготного финансирования, мы проводим активную акселерационную программу, которая помогает проектам стать финансово независимыми. Нам очень важно иметь партнера в лице Нижегородской области, потому что здесь была проделана большая работа, сформирована уникальная команда. Это передовая площадка", — цитирует пресс-служба Шохину.

Идею создания Фонда поддержки социальных проектов предложила 15 марта 2017 года генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Фонд по поддержке социальных проектов учреждён в соответствии с решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 29 августа 2017 года для развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в Российской Федерации. Фонд осуществляет поддержку проектов в сфере социального предпринимательства через акселерацию и льготное финансирование.

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