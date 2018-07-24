Товарооборот Мурманской области с Белоруссией за 2017 год увеличился на 30%

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Товарооборот Мурманской области и Белоруссии в прошлом году увеличился на 30% до 100 миллионов долларов, заявила во вторник губернатор региона Марина Ковтун журналистам.

Встреча главы региона и госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты состоялась в рамках экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Цель пресс-тура – знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики.

"Только за прошлый год товарооборот с Белоруссией увеличился на 30% и составил 100 миллионов долларов. У нас работает 250 "Белазов" – это горно-промышленный комплекс, "Белазы" мы считаем своими машинами, 200 автобусов перевозят пассажиров, апатитовый концентрат отправляется на химические предприятия", — сообщила Ковтун.

По ее мнению, Мурманская область и Белоруссия могут сотрудничать в развитии медицинских технологий, в строительстве. "Очень популярны туристские продукты — северяне любят белорусские санатории, с удовольствием туда едут, они в топе спроса. Мурманчане довольны ценами и качеством обслуживания", — добавила глава региона. Ковтун отметила популярность и белорусских продуктов у жителей Мурманской области.

"Обсуждаем запуск прямого рейса Мурманск – Минск… мурманчане сами проголосовали за это направление", — добавила Ковтун.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.

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