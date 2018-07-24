МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протокола к российско-бельгийской конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от обложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Основной целью данного протокола обозначено дополнение конвенции положением, которое позволит облагать доходы от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в том государстве, где расположено это имущество. При этом сделаны некоторые принятые в мировой практике исключения.

Данное положение не будет применяться, во-первых, в отношении доходов, полученных от отчуждения акций или аналогичных прав в компании в ходе реорганизации. Во-вторых, это касается доходов, полученных от отчуждения акций или аналогичных прав в компаниях, котирующихся на признанной фондовой бирже, в том числе на Московской бирже, NASDAQ, Нью-Йоркской и Швейцарской фондовой биржах.

В-третьих, соответствующая норма не будет распространяться на доходы, полученные от отчуждения акций или аналогичных прав в компании, более 50% активов которой состоит из недвижимого имущества, используемого как место ведения ее предпринимательской деятельности.

Бельгия продолжает оставаться для России надежным и перспективным торговым и инвестпартнером, заявила на пленарном заседании член комитета ГД по международным делам Елена Панина. "Бельгия также последовательно выступает за отмену экономических санкций с России. В начале года в парламент Бельгии была внесена соответствующая резолюция. Из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро", — напомнила депутат.