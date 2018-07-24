"Платон" бесплатно заменит бортовые устройства грузоперевозчикам

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замена бортовых устройств будет бесплатна для грузоперевозчиков — пользователей системы "Платон", говорится в сообщении оператора системы.
В сообщении отмечается, что трехлетний срок эксплуатации изначально указан в паспорте бортового устройства. Согласно текущим правилам взимания платы и условиям договора безвозмездного пользования, перевозчику необходимо заменить бортовое устройство по истечении срока службы в любом центре обслуживания пользователей, при этом сдать старое в исправном состоянии и в полной комплектации.
Для удобства грузоперевозчиков оператор системы "Платон" доработал личный кабинет пользователя, где указана точная дата окончания срока службы каждого бортового устройства, также говорится в сообщении.