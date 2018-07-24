Минфин планирует вернуться к вопросу о введении акциза на кальянную смесь

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минфин России может вернуться к вопросу о введении акциза на кальянную смесь уже в этом году, допускает замглавы министерства Илья Трунин.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект об индексации ставок акцизов и завершении налогового маневра, который также предусматривал введение акциза на кальянную смесь в размере 457 рублей за килограмм в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году. Однако в середине июля при рассмотрении документа во втором чтении Госдума поддержала поправку правительства РФ, которая исключала соответствующие нормы из его текста. Поэтому сегодня закон был принят в окончательном третьем чтении уже без этой нормы.

"Были замечания из администрации президента. Они сказали, что вопрос не проработан, но тема важная, ее необходимо решать. Поскольку законопроект проходил достаточно быстро, мы договорились, что сейчас все уберем, а потом к ней вернемся, чтобы не тормозить весь закон", — сообщил РИА Новости Трунин.

А на вопрос о том, вернется ли Минфин к этому вопросу теперь уже только в следующем году, замминистра сказал: "Не знаю, может и в этом году".

Первоначально под кальянной предлагалось понимать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения. Такая смесь изготовлена из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов. При этом массовая доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.