Минфин планирует вернуться к вопросу о введении акциза на кальянную смесь

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минфин России может вернуться к вопросу о введении акциза на кальянную смесь уже в этом году, допускает замглавы министерства Илья Трунин.
"Были замечания из администрации президента. Они сказали, что вопрос не проработан, но тема важная, ее необходимо решать. Поскольку законопроект проходил достаточно быстро, мы договорились, что сейчас все уберем, а потом к ней вернемся, чтобы не тормозить весь закон", — сообщил РИА Новости Трунин.
Первоначально под кальянной предлагалось понимать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения. Такая смесь изготовлена из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов. При этом массовая доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.