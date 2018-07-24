Аксенов рассказал об особенностях конкуренции в Крыму

ЯЛТА, 24 июл – РИА Новости. Отсутствие крупных сетевых компаний в Крыму сказывается на конкуренции в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"С точки зрения конкуренции у нас ситуация, которая отличается от других субъектов РФ. Отсутствие крупных игроков на рынке… У нас нет ни одной крупной сетевой компании, ни компании с государственным участием, ни частных компаний, которые являются драйверами экономики в других субъектах Российской Федерации, бюджетообразующими", — сказал Аксенов на совещании, посвященном вопросам реализации национального плана развития конкуренции.

По его словам, присутствие крупных компаний в регионах дает другие возможности для налогоплательщиков, для формирования ценообразования, доступности к кредитным программам.

"Крым пока в этой части не может стать на одной линейке с другими субъектами Российской Федерации", — сказал Аксенов.

В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что развитие конкуренции должно стать одним из приоритетов социально-экономического развития в регионах.

"Нужно обеспечить наличие соответствующих документов на региональном уровне, который бы возводил развитие конкуренции в определенный приоритет социально-экономического развития", — сказал Артемьев на совещании.

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