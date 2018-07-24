Госдума приняла во втором чтении законопроект о налогообложении в Крыму

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налогообложения в Крыму, который освобождает от НДФЛ доходы крымчан в связи с прощением им долгов по кредитам, взятым в украинских банках до вхождения Крыма в состав РФ.

Списанные долги жителей Крыма перед такими украинскими банками относятся к экономической выгоде, а, следовательно, согласно Налоговому кодексу, должны облагаться НДФЛ по ставке 13%. Однако это не соответствует целям закона об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности крымчан-заемщиков, пояснял ранее РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Глеб Хор. Они ничего не получают, но по факту это признается их доходом формально, отмечал он.

Хор напомнил, что по этому закону Фонд защиты вкладчиков наделен правом списывать задолженность крымчан перед украинскими банками. Причем при прощении задолженности по основному долгу и непогашенным процентам снимается обязанность и по их возврату. "В результате, у заемщика и появляется так называемая экономическая выгода, которая подлежит налогообложению", — пояснил первый зампред бюджетного комитета.

Однако следует учитывать, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские банки ушли с полуострова, отказавшись при этом возвращать вклады крымчан, а большую часть их долгов продали коллекторам. Именно в связи с этим и пришлось принимать закон, который допускал взимание таких долгов только российскими коллекторами и только с участием Фонда защиты вкладчиков, если должник не хотел общаться с коллекторами, констатировал депутат.

Документ также предусматривает для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму возможность применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на ее территории. По страховым взносам предусматривается применение пониженных тарифов в размере 7,6%, установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых в реализации инвестпроекта на территории СЭЗ.

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