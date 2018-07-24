Госдума приняла во втором чтении законопроект о налогообложении в Крыму

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налогообложения в Крыму, который освобождает от НДФЛ доходы крымчан в связи с прощением им долгов по кредитам, взятым в украинских банках до вхождения Крыма в состав РФ.
Хор напомнил, что по этому закону Фонд защиты вкладчиков наделен правом списывать задолженность крымчан перед украинскими банками. Причем при прощении задолженности по основному долгу и непогашенным процентам снимается обязанность и по их возврату. "В результате, у заемщика и появляется так называемая экономическая выгода, которая подлежит налогообложению", — пояснил первый зампред бюджетного комитета.
Документ также предусматривает для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму возможность применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на ее территории. По страховым взносам предусматривается применение пониженных тарифов в размере 7,6%, установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых в реализации инвестпроекта на территории СЭЗ.
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