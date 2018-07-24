Правительство будет субсидировать перелеты на Алтай из федерального бюджета

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство РФ включило Республику Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий, перелеты в Горно-Алтайск будут субсидироваться из федерального бюджета в первоочередном порядке, сообщил РИА Новости сенатор от Алтая Владимир Полетаев после встречи с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом.

"В ходе встречи с министром была достигнута договоренность о включении Республики Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий и субсидировании перелетов в Горно-Алтайск в первоочередном порядке", – сообщил парламентарий.

Также, по его словам, были утверждены маршруты, вошедшие в программу государственного софинансирования. В частности, будут субсидированы маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и Новосибирск.

Полетаев подчеркнул, что Республика Алтай входит в число наиболее привлекательных направлений внутреннего и въездного туризма, однако регион имеет ограниченную транспортную доступность, что препятствует активному развитию туризма и привлечению инвестиций.

"Чтобы повысить доступность отдыха в Республике Алтай, необходимо расширить маршрутную сеть АО "Аэропорт Горно-Алтайск" и субсидировать авиатарифы из федерального бюджета. Об этом говорят и многочисленные обращения от жителей Республики Алтай в связи с дороговизной авиабилетов в Горно-Алтайск", — сказал он.