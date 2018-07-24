В ТПП рассказали о возможных проектах России в ЮАР

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия может расширить сотрудничество с ЮАР за счет поставок сельхозтехники, энергетического оборудования, помощи в модернизации железнодорожного подвижного состава, полагает глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, который принимал участие в работе Делового совета БРИКС.

Заседание Делового совета прошло 22-23 июля в ЮАР. В ходе заседания рабочие группы обсудили приоритеты сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) по направлениям и проектные инициативы для совместной реализации. Очередной саммит лидеров БРИКС состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля.

Катырин напомнил, что основными направлением российских инвестиций в ЮАР остается горнодобывающая отрасль, транспортное машиностроение, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты. "Ключевые позиции в структуре российского экспорта в ЮАР занимают злаки, удобрения, продукты нефте- и деревопереработки. Из ЮАР же наряду с сельхозтоварами (свежие фрукты, овощи и орехи) мы импортируем горные породы и руды", — продолжил он в беседе с РИА Новости.

"Необходимо отметить перспективы дальнейшего роста объема поставок свежих фруктов из ЮАР в Россию, особенно для региональных покупателей, не входящих в структуры крупных розничных торговых сетей", — сказал Катырин. По словам главы палаты, потенциал развития сотрудничества между странами существует по ряду направлений. Например, это поставки в ЮАР сельхозтехники (комбайнов, тракторов), удобрений, семян и технологий для развития сельскохозяйственного производства. Также это могут быть поставки в ЮАР энергетического оборудования и инжиниринговых услуг в области энергетики.

Среди перспективных направлений он назвал и железнодорожное машиностроение и услуги по ремонту и модернизации железнодорожного подвижного состава в ЮАР. Так, РЖД и южноафриканская Transnet подписали в этом году меморандум о взаимопонимании. Кроме того, интерес представляют и поставки авиационной техники и создание системы ее обслуживания (склады запчастей, сервисные центры, подготовка местного технического персонала).

Катырин привел данные ФТС, согласно которым, товарооборот между Россией и ЮАР в 2017 году составил 832 миллиона долларов и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 15,8%. Экспорт из России в 2017 году составил 204 миллиона долларов (рост на 3,5%). Импорт в Россию из ЮАР в 2017 году составил 628 миллиона долларов (вырос на 20,5%).