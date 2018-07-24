Всероссийский День льняного поля - 2018 пройдет на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 24 июл — РИА Новости. Всероссийский День льняного поля — 2018, организованный властями Смоленской области при поддержке Минсельхоза и Минпроторга Росиии пройдет во вторник, 31 июля, в деревне Проверженка Починковского района области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Почетными гостями мероприятия станут первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Также в нем примут участие научные селекционные центры России и Республики Беларусь, семеноводческие хозяйства, филиалы федеральных структур в сфере растениеводства, образовательные учреждения высшего и среднего профиля, ведущие сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия, представители передовых компаний, занимающихся защитой растений в РФ, компаний по поставкам биопрепаратов, минеральных и органических удобрений, кредитные учреждения, микрофинансовые организации и страховые компании", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на открытой площадке развернется экспозиция современных агротехнологий, которая продемонстрирует в полевых условиях передовые достижения сельскохозяйственной науки и производства в области льноводства.

"На специализированных площадках будут представлены новейшие достижения сельскохозяйственного машиностроения: комплексы машин на всех этапах производства льна-долгунца. В выставке примут участие более 50 компаний, которые представят более ста образцов новой прогрессивной сельскохозяйственной техники", — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что рамках мероприятия запланирована насыщенная деловая программа. В частности, состоится сессия, посвященная развитию и государственной поддержке льняного комплекса, а также совещания и отраслевые круглые столы и практическая часть с осмотром сортовых посевов льна-долгунца и демонстрационный показ специализированной льноуборочной техники в работе. В рамках сессии губернатор Смоленской области Алексей Островский, представители министерств и ведущие эксперты отрасти обсудят потенциал и перспективы льноводства.

Смоленская область рассчитывает стать лидером во всех основных сегментах мирового рынка льна и льняной продукции, включающих непряденое льняное волокно, льняную пряжу и ткани.

По словам губернатора региона Алексей Островского, у области есть все предпосылки для того, чтобы уже к 2030 году увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз, получив от его деятельности не менее девяти миллиардов рублей, что составит треть от общих доходов сельского хозяйства области.

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