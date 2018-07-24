Совет Федерации одобрил закон, регулирующий интернет-торговлю

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон об интернет-агрегаторах и ответственности их владельцев перед потребителями.

Документом вводится понятие владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), позволяющих не только ознакомиться с такой информацией, но и заключить договор и произвести предварительную оплату.

Закон обязывает владельцев таких ресурсов предоставлять потребителям информацию о себе и продавце товаров (исполнителе услуг), а также обо всех произошедших в ней изменениях. Сделать это они смогут, разместив соответствующую информацию на своих сайтах или страницах в интернете.

Продавцы (исполнители) обязаны будут сообщать владельцам агрегаторов достоверную информацию о себе и размещать ее на своих сайтах.

Владельцы агрегаторов, предоставившие потребителю недостоверную или неполную информацию о товаре (услуге) или их продавце (исполнителе), будут нести ответственность за убытки, которые потребители понесли, приобретя товар (услугу) на основании этой информации.

В то же время они не будут нести ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом (исполнителем) на основании предоставленной владельцем агрегатора информации и за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи им некачественных товаров (услуг) и обмена непродовольственного товара на аналогичный в случае, если иное не предусмотрено в соглашении между владельцем агрегатора и продавцом (исполнителем) или не вытекает из существа их отношений.

Владелец агрегатора не будет отвечать и за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре (услуге), в случае если он не изменял полученные от продавца (исполнителя) данные.