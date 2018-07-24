Госдума приняла законы о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.

На завершающей стадии налогового маневра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет (по 2021 год).

Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

Суть маневра

По общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема.

В целях поддержки удаленных от основных рынков сбыта НПЗ закон вводит логистический коэффициент к акцизу на нефтяное сырье (от 1 до 1,5), позволяющий увеличить вычет на такое сырье в зависимости от региона нахождения завода. Так, коэффициент 1,05 сможет применять Омский НПЗ, 1,1 – Коченевский и Антипинский НПЗ, 1,3 – Ухтинский НПЗ, 1,4 – Ангарский НПЗ, 1,5 – Ачинский НПЗ.

Также на обратный акциз смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США и ЕС, даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.

НПЗ, осуществляющие модернизацию, смогут получить обратный акциз на нефть и отсрочку до 2024 года по обязательствам поставки на внутренний рынок не менее 10% произведенного автобензина пятого класса. Требование об обязательных поставках не будет распространяться на заводы, ранее заключившие четырехсторонние соглашения, не предусматривающие производство такого бензина, при условии их модернизации. НПЗ, которые пока не производят бензин в требуемом объеме, смогут заключить соглашения о модернизации при условии переработки не менее 600 тысяч тонн нефти в 2017 году.

Дополнительный демпфирующий акциз к обратному акцизу на нефть для переработки правительство сможет вводить в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы компенсировать нефтяникам недополученное от экспорта топлива и таким образом сдержать внутренние цены.

Демпфирующий акциз может быть как положительным, так и отрицательным. То есть, как поясняли в Минэнерго и Минфине, при росте мировых цен на нефть и, следовательно, на нефтепродукты, бюджет будет компенсировать компаниям 50% разницы (в 2019 году — 60%) между экспортной ценой и условной расчетной внутренней ценой, чтобы компании не повышали цену внутри РФ. При снижении мировых цен на нефть нефтяники будут перечислять в бюджет те же 50%.

Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора, а именно — резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.

Правительству предоставляется право на повышение с 2019 года экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% от пошлины на нефть в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.

Ранее Госдумой был принят закон, который позволяет правительству до конца 2018 года повышать экспортные пошлины на такие нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.