Госдума приняла законы о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума приняла два закона о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.
Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.
Суть маневра
По общему правилу, обратный акциз смогут получить российские переработчики нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема.
Также на обратный акциз смогут рассчитывать НПЗ, находящиеся под санкциями США и ЕС, даже если они вовсе не производят топливо для внутреннего рынка.
Дополнительный демпфирующий акциз к обратному акцизу на нефть для переработки правительство сможет вводить в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы компенсировать нефтяникам недополученное от экспорта топлива и таким образом сдержать внутренние цены.
Демпфирующий акциз может быть как положительным, так и отрицательным. То есть, как поясняли в Минэнерго и Минфине, при росте мировых цен на нефть и, следовательно, на нефтепродукты, бюджет будет компенсировать компаниям 50% разницы (в 2019 году — 60%) между экспортной ценой и условной расчетной внутренней ценой, чтобы компании не повышали цену внутри РФ. При снижении мировых цен на нефть нефтяники будут перечислять в бюджет те же 50%.
Маневр предполагает и право правительства в случае форс-мажора, а именно — резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке — вводить дополнительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.
Ранее Госдумой был принят закон, который позволяет правительству до конца 2018 года повышать экспортные пошлины на такие нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.