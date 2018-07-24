В Совфеде изучат влияние безбагажных тарифов на цены авиабилетов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации изучит, почему введение год назад безбагажных тарифов авиакомпаний не привело к снижению цен на авиабилеты, как это прогнозировали в отрасли, соответствующее поручение было дано во вторник на заседании палаты комитету Совфеда по экономической политике по инициативе сенатора Владимира Полетаева.

"Год назад мы приняли закон о введении безбагажных тарифов авиакомпаний, однако, несмотря на уверения, цены на авиабилеты так и не снизились", — сказал сенатор.

Полетаев также отметил, что между представителями авиакомпаний и пассажирами постоянно возникают разногласия по поводу того, что можно считать ручной кладью, а также "форм зонтиков, портфелей и корзинок для цветов", а "дружелюбие" представителей авиакомпаний по отношению к пассажирам "давно стало притчей во языцех".

"Предлагаю в летний период сравнить по всей стране цены на авиабилеты на момент принятия закона и на сегодняшний момент и поручить комитету по экономической политике проанализировать данные", — сказал он.

По итогам анализа экономический комитет проведет в ноябре совещание с представителями авиакомпаний.

Правительственный закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный авиабилет, был принят в минувшем году.

Максим Соколов, занимавший пост министра транспорта РФ, отмечал, что снижение цен на 10-20% в рамках невозвратных тарифов станет очень эффективной мерой. Лоукостер "Победа" высказался о готовности снизить свои базовые тарифы в пределах 20% после принятия этого закона. Эксперты рынка полагали, что этому примеру последуют и другие российские авиакомпании.