Иран примет меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Иран примет ответные меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны, передает агентство IRNA.

Ранее Трамп написал твит исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом.

"Если США захотят предпринять серьезные действия в этом направлении, то столкнутся с решительным противодействием Ирана", — приводит агентство слова Касеми.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.