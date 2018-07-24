Ритейлеры просят провести анализ последствий от запрета возвратов продуктов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) просит провести анализ последствий влияния законопроекта о запрете возвратов продуктов на потребительский рынок России, соответствующее письмо АКОРТ спикеру Госдумы Вячеславу Володину за подписью председателя президиума ассоциации Сергея Белякова имеется в распоряжении РИА Новости.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.

Российские ритейлеры выступали против введения запрета, предлагая решить спорные моменты во взаимоотношениях с поставщиками в рамках саморегулирования. Единой позиции не было и среди производителей. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) указывал, что товарооборот крупнейших российских торговых сетей в случае запрета возврата продуктов может снизиться на сотни миллиардов рублей.

Минсельхоз РФ поддержал принятие законопроекта в первом чтении при условии, что он будет доработан ко второму: например, министерство предлагает утвердить конкретный список случаев, когда возврат продуктов возможен. Минпромторг также выступал за доработку проекта закона ко второму чтению в нижней палате парламента.

Согласно информации из базы данных Госдумы, комитет по аграрным вопросам рекомендовал принять законопроект при рассмотрении в первом чтении. Оно запланировано на 24 июля.

Негативные последствия

В свою очередь АКОРТ в своем письме указывает, что при рассмотрении законопроекта в ведущих предпринимательских объединениях участники обсуждения отмечали "несоответствие предлагаемого запрета на возврат продовольственных товаров положениям гражданского законодательства, разнонаправленность и неоднозначность его воздействия на экономику различных категорий поставщиков продовольственных товаров".

"Негативные последствия принятия законопроекта отмечены не только предприятиями торговли, но и поставщиками, в числе которых, по данным проведенных опросов, более 30% малых и средних поставщиков продовольственных товаров с коротким сроком годности в настоящее время используют практику возвратов при ротации и продвижении своей продукции на полках торговых предприятий", — указывается в письме.

Кроме того, ассоциация ссылается на предварительные оценки Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно которым законопроект входит в противоречие с рядом положений договора о создании союза и содержит существенные риски для развития общего интеграционного пространства в ЕАЭС.

"Все изложенное свидетельствует о том, что положения законопроекта должны быть подробно изучены и оценены в части их вероятного влияния на экономические результаты деятельности участников продовольственного рынка: торговых организаций и поставщиков, в особенности, — субъектов малого и среднего бизнеса", — добавляет АКОРТ.

Требуется тщательный анализ

По мнению ассоциации ритейлеров, законопроект своим воздействием на хозяйственные связи в товаропроводящей сети может оказать серьезное негативное влияние на объемы производства продовольственных товаров, а также на ассортимент и цены на отечественные продукты питания. Поэтому АКОРТ считает, что в отношении законопроекта "отсутствует неотложная необходимость его ускоренного принятия в весеннюю сессию".

"В связи с высокой чувствительностью продовольственного рынка к законодательному регулированию требуется проведение глубокого качественного исследования, выявление и анализ последствий влияния законопроекта на экономику потребительского рынка России. Просим вас, глубокоуважаемый Вячеслав Викторович, рассмотреть возможность учета вышеизложенного при рассмотрении законопроекта в Совете Государственной Думы", — заключается в письме.

В АКОРТ подтвердили РИА Новости направление данного письма. "Мы выступаем за принятие качественных проработанных законодательных инициатив. Именно такой подход способствует формированию системного законодательного поля", — подчеркнул председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.