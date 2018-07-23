Россия и Судан договорились об освоении "Блока 15" на шельфе Красного моря

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. "Росгеология" подписала с министерством нефти и газа Республики Судан соглашение о разведке и освоении нефтегазового "Блока 15" на шельфе Красного моря, говорится в пресс-релизе российской геологической компании.

Соглашение было подписано в рамках рабочей встречи главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина с президентом Судана. Отмечается, что в переговорах принял участие генеральный директор – председатель правления АО "Росгеологии" Сергей Панов.

"В ходе встречи обсуждались результаты работы холдинга по государственному контракту с министерством минеральных ресурсов Судана на создание металлогенической карты страны, а также разведка и освоение "Блока 15" на шельфе Красного моря. Соответствующее соглашение подписано с министром нефти и газа Республики Судан А.А. Абдаллой", — сообщает "Росгеология".

На первом этапе предполагается проведение комплекса геолого-геофизических работ и бурение разведочных скважин с организацией последующей добычи, уточняет компания.