"Газпром" приступил к прибрежным работам по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. South Stream Transport B.V. (дочернее предприятие "Газпрома", отвечающее за реализацию "Турецкого потока") начал работы в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей в рамках строительства морского газопровода "Турецкий поток", говорится в релизе компании.

"В воскресенье 22 июля в прибрежной зоне вблизи турецкого поселка Кыйыкей были начаты работы в рамках строительства морского газопровода "Турецкий поток". Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла", — говорится в сообщении.

Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от четырех до восьми недель.

При этом, согласно утвержденной в сентябре "Оценке воздействия проекта на окружающую среду" (ОВОС), проведенной независимыми экспертами, работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках. В связи с этим South Stream Transport обсуждает с местными рыбаками формат компенсации потенциального снижения дохода от рыбной ловли в период проведения прибрежных работ. "Такая схема реализуется в рамках комплекса мер по смягчению воздействия проекта на местное население", — сообщает компания.

"Параллельно судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году", — также отмечается в релизе.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).