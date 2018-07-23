Иностранные инвесторы интересуются проектом строительства моста через Лену

ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Иностранные инвесторы из Китая и Японии интересуются проектом строительства моста через Лену, сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер республики Якутии Алексей Стручков.

"Мы ведем переговоры с иностранными инвесторами из Китая и Японии, которые выражают готовность к реализации проекта строительства моста через реку Лена", — отметил Стручков.

Стоимость моста эксперты оценили в 70-80 миллиардов рублей. На конференции были рассмотрены различные финансовые механизмы для реализации строительства, в том числе вариант строительства на основе концессионного соглашения.

"Главным результатом конференции можно считать то, что все участники признают необходимость строительства мостового перехода в совмещенном автомобильно-железнодорожном варианте с учетом прогноза потока грузов, как в сторону Якутска, так и в обратном направлении в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов", — добавил Стручков.

На запланированном в сентябре IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке правительство Якутии намерено посвятить теме моста через реку Лена отдельную сессию.

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