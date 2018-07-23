В Ставрополье держат на контроле снижение задолженности за энергоресурсы

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Власти Ставрополья держат на постоянном контроле работу по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе губернатора края.
"Работа в этом направлении (по повышению платежной дисциплины – ред.) ведется на постоянной основе. Конечно, имеются определенные проблемы, но задолженность за энергоресурсы в крае постепенно снижается", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что только с начала этого года задолженность потребителей Ставропольского края по газу сокращена почти на 400 миллионов рублей, а по электроэнергии — на 177 миллионов рублей.