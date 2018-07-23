Госдума перенесла принятие законов о спецрайонах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Рассмотрение Госдумой во втором и третьем чтении пакета законопроектов, касающихся создания и функционирования специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, будет перенесено на осеннюю сессию 2018 года, сообщил РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициатива создания в России САРов принадлежит Минэкономразвития. Глава министерства Максим Орешкин говорил, что такие районы не будут офшорами, но в них будет создан привлекательный правовой режим для возврата компаний из иностранных юрисдикций. МЭР рассчитывало, что к осени все компании, которые захотят перерегистрироваться в специальные административные районы, получат такую возможность.

"Законопроекты сложные, требуется согласование многих вопросов", — отметил Аксаков. Вводится новое понятие — "международные компании", — и учитывая, что с одной стороны законы должны быть гармонизированы с действующим российским правом, а с другой вводить совершенно новые принципы работы бизнеса, требуется серьезная юридическая проработка, подчеркнул глава комитета.

Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли перенести рассмотрение пакета законопроектов на осень. "Перенос нужен для того, чтобы не создать, на самом деле, проблем, чтобы не получилось так, что хотели как лучше, а получилось как всегда", — добавил Аксаков.

Пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения САР на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке, порядок осуществления административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника САР. Такие спецрайоны создаются в первую очередь для перерегистрации компаний из офшоров.

Основными участниками САРов станут компании, наделенные статусом международной компании. Такой статус могут получить российские или иностранные юридические лица, которые принимают на себя обязательства по осуществлению инвестиций в российскую экономику. Остальные законопроекты вносят необходимые изменения в действующее законодательство. Один из авторов законопроектов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский пояснял ранее журналистам, что зарегистрировать компанию в этих спецрайонах можно будет за один день.