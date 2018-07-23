Минфин одобрил предложения по развитию виноделия в России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минфин РФ в целом одобрил предложения министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, направленные на развитие виноградарства и виноделия в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Уточняется, что Патрушев направил эти предложения непосредственно в адрес первого заместителя правительства – министра финансов РФ Антона Силуанова, так как они затрагивают зону ответственности обоих министерств.

"В целом предложенные направления работы одобрены, их детальная проработка, в том числе возможная корректировка нормативной правовой базы, в настоящее время поручена федеральным органам исполнительной власти", — отметили в Минсельхозе.

Как добавили в ведомстве, при реализации этих инициатив усилия Минсельхоза, в первую очередь, будут направлены на защиту российских виноградарей и виноделов.

В четверг Минсельхоз приводил слова Патрушева о том, что Россия к 2025 году должна увеличить площади виноградников до 120-140 тысяч гектаров, обеспечив потребности винодельческой отрасли в отечественном посадочном материале, а также импортозамещение 80% виноматериала, и дополнительно создать в отрасли до 20 тысяч рабочих мест.