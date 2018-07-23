В Еврокомиссии заявили о намерении отстаивать "справедливую торговлю"

БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз отстаивает во всем мире свободную, открытую и справедливую торговлю, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

"Мы защищаем по всем миру свободную, открытую и справедливую торговлю", — сказал он, напомнив недавно подписанное торговое соглашение между Евросоюзом и Японией.

В контексте визита главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, Схинас сказал: "Я думаю, что это возможность де-драматизировать какую-либо потенциальную напряженность вокруг торговли и войти в открытый и конструктивный диалог с нашими американскими партнерами".

Юнкер посетит США для переговоров с президентом Соединенных Штатов 25 июля.

На прошлой неделе еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что этот визит будет в духе "наших партнерских отношений с США". По ее словам, необходимо попытаться снизить эскалацию в торговой сфере, чтобы не допустить еще большего ухудшения ситуации.

США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.