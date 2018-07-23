Путин обсудил с Лукашенко деятельность Евразийского экономического союза

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза и международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждены некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы", — говорится в сообщении.