Аксенов отказался назвать второго акционера "Крымэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не стал называть компанию, которая станет вторым акционером создаваемого акционерного общества (АО) "Крымэнерго", объяснив это санкционным режимом.

Государственная компания "Крымэнерго" будет реорганизована в акционерное общество, доля республики составит 50%, сообщал ранее Аксенов. Акционирование позволит привлечь около 9 миллиардов рублей средств для модернизации сетевого хозяйства, отмечал он.

"Мы считаем, что будет создано одно акционерное общество (сбыт и обслуживание)…Предварительно будет 50 на 50 (доли) с федеральным органом власти, который будет определен, там есть вопросы с санкционным режимом, сейчас определяется компания, которая эту деятельность на территории полуострова будет вести", — сказал Аксенов.

Задержка в акционировании ГУП "Крымэнерго", по словам главы Крыма, была связана с постановкой на учет всех объектов и земельных участков компании. Решения удалось достичь во взаимодействии с правительством России, отменив госпошлины за регистрацию прав собственности "Крымэнерго". Объем финансирования для модернизации сетей в Крыму составит около 9 миллиардов рублей, подтвердил Аксенов. "Это очень упростило работу. Как только разрешение получили, постараемся это сделать (завершить акционирование) до конца этого года", — сказал глава Крыма.

ГУП республики "Крымэнерго" — единственный в Крыму поставщик электроэнергии. Госкомпания основана после национализации имущества ДТЭК в 2014 году. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тысяч бытовых абонентов и более 23 тысяч потребителей-юрлиц. На предприятии работает свыше 6,5 тысячи человек, оно является одним из крупнейших налогоплательщиков Крыма.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

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