Аксенов отказался назвать второго акционера "Крымэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не стал называть компанию, которая станет вторым акционером создаваемого акционерного общества (АО) "Крымэнерго", объяснив это санкционным режимом.
"Мы считаем, что будет создано одно акционерное общество (сбыт и обслуживание)…Предварительно будет 50 на 50 (доли) с федеральным органом власти, который будет определен, там есть вопросы с санкционным режимом, сейчас определяется компания, которая эту деятельность на территории полуострова будет вести", — сказал Аксенов.
Задержка в акционировании ГУП "Крымэнерго", по словам главы Крыма, была связана с постановкой на учет всех объектов и земельных участков компании. Решения удалось достичь во взаимодействии с правительством России, отменив госпошлины за регистрацию прав собственности "Крымэнерго". Объем финансирования для модернизации сетей в Крыму составит около 9 миллиардов рублей, подтвердил Аксенов. "Это очень упростило работу. Как только разрешение получили, постараемся это сделать (завершить акционирование) до конца этого года", — сказал глава Крыма.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.
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