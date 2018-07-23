Медведев поручил отреагировать на ситуацию в сфере ТЭК на Северном Кавказе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК на Северном Кавказе и принять дисциплинарные меры, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Медведев 11 июля провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, где обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, ПАО "Газпром" (Алексею Миллеру), ПАО "Россети" (Павлу Ливинскому) провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручения в сфере топливно-энергетического комплекса. По результатам принять меры дисциплинарного характера", — говорится в сообщении по итогам заседания.