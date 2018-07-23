Эксперты и бизнесмены прочитают студентам на ВЭФ около 40 лекций

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Ведущие иностранные и российские эксперты прочитают около 40 лекций для студентов в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает администрация края.

"Молодежный день вновь пройдет на Восточном экономическом форуме в Приморье. Около 40 лекций для студентов прочтут ведущие российские и иностранные эксперты. В первый день четвертого ВЭФ, 11 сентября, приморские студенты получат возможность встретиться с представителями крупнейших российских и зарубежных компаний – участниками форума", — говорится в сообщении.

По данным организаторов форума, свое согласие на то, чтобы прочитать лекции, дали уже 15 крупных российских и зарубежных компаний.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.