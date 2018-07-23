Эксперты спрогнозировали удорожание биткоина на следующей неделе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе, скорее всего, продолжит начавшийся ранее рост и достигнет 8 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья, биткоин подорожал на 1,45%, до 7,531 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 1,89%, до 7,545 тысячи долларов.

Движение вверх

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов напомнил, что, биткоин на прошлой неделе "одним движением" вырос до 7,4 тысячи долларов "и, таким образом, вышел на новый уровень".

"Неизвестный крупный покупатель наказал шортистов, закупив огромное количество биткоинов….Тем самым доля биткоина на этой неделе выросла до 45%", — указал он.

PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов сообщил, что одной из крупных новостей, которые положительно повлияли на рынок, стало получение биржей Coinbase разрешения на листинг инвестиционных токенов.

"Какие бы последствия данные изменения в регулировании ни имели в будущем, сейчас это поможет привлечь на рынок новых, более традиционных игроков, которые до этого были предельно осторожными по отношению к криптовалютам. Теперь же, когда биржи перестают им казаться чем-то неконтролируемым и потому рискованным, они будут более охотно рассматривать перспективы вложения в столь юный и активно развивающийся рынок", — считает он.

Приближаясь к $8 тысячам

Фортунатов отметил, что за прошлую неделю биткоин смог прибавить в цене 1 тысячу долларов. "Поэтому планка в 8 тысяч уже не кажется сказкой. Вполне возможно, что данный рубеж биткоин сможет прорвать уже на этой неделе при должной поддержке со стороны покупателей и растущем положительном настрое крипто-сообщества в целом", — считает он.

Схожий прогноз дает аналитик "Альпари" Владислав Антонов. "Фаза роста должна продлиться до 1 августа, потом опять переходим в фазу снижения до 23 августа. С высокой вероятностью до 1 августа возможен тест уровня 8 тысяч долларов", — полагает эксперт.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов занял более осторожную позицию. Он считает, что недавний рост цены биткоина может, напротив, смениться снижением.

"Фьючерсы на сентябрь указывают на котировку 7,2 тысячи долларов, а октябрьские фьючерсы и того меньше — 7,1 тысячи долларов. Будущая неделя может стать началом роста биткоина, но еще более вероятным является тестирование уровня поддержки 6,9-7,1 тысячи долларов. От реакции рынка будет зависеть судьба биткоина в ближайшие 2-4 недели", — рассказал он.