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Экономика

Мировые инвестбанки разглядели наше дно

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© Fotolia / Bits and SplitsМужчина с лупойМужчина с лупой
© Fotolia / Bits and Splits

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Индекс развивающихся рынков MSCI за полгода упал на 17%. Аналитики Goldman Sachs, Black Rock и Templeton считают, что стоимость активов достигла дна. Ждать ли возвращения инвесторов после массового исхода и как их поведение скажется на российской экономике в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Сотрудник ММВБ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Назад в 1998-й? Грозит ли России повторение дефолта
Представители трех ведущих американских инвестиционных банков и фондов полагают, что угроза кризиса на развивающихся рынках миновала и теперь все вернется к росту.

Сейчас валюты развивающихся экономик находятся на семилетнем минимуме. В среднем реальный курс снизился на 25-27%. Самая тяжелая ситуация в Турции и Бразилии, где валюта ослабела на 40%. В России показатель чуть выше среднего — минус 30%.

Откуда ноги растут

Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Илья Питалев
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Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Как и предсказывали эксперты, повышение базовой ставки ФРС США весной этого года ударило по развивающимся рынкам. После того как в апреле проценты по займам в долларах достигли десятилетнего максимума, инвесторы развернули финансовые потоки, и лишившиеся денежных вливаний рынки резко начали "сохнуть".

Многие вспомнили кризис в Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов, который развивался примерно по тому же сценарию. От обвала национальных валют и биржевых индексов тогда пострадали не только "азиатские тигры": обратный эффект глобализации вызвал катастрофические потрясения во многих странах, включая Россию.

Однако на этом сходство с историей двадцатилетней давности заканчивается. В конце 1990-х валюты развивающихся стран были на пике, во многом благодаря валютным спекулянтам. Сейчас у них средняя стоимость, гораздо ближе к реальным экономическим показателям, чем тот финансовый пузырь.

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские инвесторы наблюдают за котировками ценных бумаг в брокерской конторе в Пекине, КНР. 6 июля 2018
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские инвесторы наблюдают за котировками ценных бумаг в брокерской конторе в Пекине, КНР. 6 июля 2018

Именно на это обратили внимание аналитики ведущих американских инвесткомпаний. Они ссылаются на три фактора. Первый — разница между доходами с американского и развивающихся рынков не превышала 17% с кризиса 2008-2009 годов. Второй — отток инвестиций из их фондов уперся в худшие показатели с момента президентских выборов в США, а после такого обычно возникает обратная тенденция. Третий — курсы валют достигли того же минимума в январе 2016 года, после чего непрерывно росли в течение двух лет.

Свет в конце тоннеля

Торговый порт в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
По рукам: как Россия и Азия подвинут США в мировой торговле
Большинство стран извлекли выводы из предыдущего кризиса и сделали ставку на стабильность макроэкономических показателей. Больше всех от возможных потрясений защищены те, у кого низкая инфляция, большие золотовалютные резервы, положительное сальдо внешней торговли и низкий госдолг.

В этом смысле среди развивающихся стран лидирует Российская Федерация. Недавнее исследование Bank of America Merrill Lynch (BofAML) показало, что в первом полугодии России удалось обогнать по сумме всех параметров даже Китай и Южную Корею, которые вообще не попали в первую пятерку. Это результат низкой инфляции (2,7%), скромного госдолга (14,7% ВВП), а также самых высоких показателей бюджетного баланса, текущего счета и внешней ликвидности среди десяти главных развивающихся экономик мира.

Стоит отметить, что статистика падений развивающихся рынков также им на руку. Если американские аналитики правы и удешевление активов достигло предела, впереди — сильный и динамичный рост. Как показывает опыт, после каждого падения развивающиеся рынки снова насыщались внешними инвестициями, которые спустя месяц увеличивались на восемь процентов, через три — на 18, а через полгода — на все 32.

Россия уже в тренде

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время матча чемпионата мира по футболу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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О чем договорились в VIP-ложе, пока все смотрели футбол
Сейчас складывается уникальная ситуация, в которой Россия выигрывает гораздо больше, чем остальные развивающиеся рынки. Дело в том, что активный экономический рост азиатских стран вынудил США перераспределить усилия в другую часть света и бороться с теми, кто обогнал их не только по темпам роста, но и по ВВП. Это послужило своего рода громоотводом для российской экономики. Если в прошлом цикле роста Россия не смогла поучаствовать из-за санкций и низких цен на нефть, то теперь договоренности в рамках ОПЕК+ и сильные макроэкономические показатели дают все шансы сделать сильный рывок, пока развязанные Соединенными Штатами торговые войны будут отталкивать потенциальных инвесторов от азиатских рынков.

Эти тенденции хорошо прослеживаются с конца июня. После того как Минфин разместил весь объем облигаций федерального займа (ОФЗ), спрос на них превысил предложение в три раза.

Большой интерес вызвали и акции компаний. Американская Templeton Emerging Markets (TEM) увеличила долю российских акций в своем портфеле до девяти процентов. Самые привлекательные для фонда — акции "Лукойла": TEM принадлежит 4,2% нефтяной компании. Для сравнения: акций Unilever у TEM на 0,6% меньше.

Сотрудник в офисе московской биржи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Надо брать! Почему западные инвесторы полюбили российские акции
Так что пресловутые санкции неожиданно пошли нам на пользу. Закаленная под внешним давлением российская экономика, по мнению экспертов АКРА, в долгосрочной перспективе ничего от них не теряет. Такого же мнения придерживаются и представители отечественного бизнеса. Недавний опрос ЦБ показал, что введения последнего пакета санкций не почувствовали 75% компаний.

"Прямое действие новых санкций на внешние потоки России было ограниченным, — отмечает регулятор. — Это связано с тем, что доля трансграничных торговых и финансовых операций, на которых могут напрямую сказаться санкции, невелика как в отношении к показателям платежного баланса, так и к ВВП. Ситуация на финансовых рынках останется устойчивой, а риски неблагоприятного развития событий оцениваются как невысокие".

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